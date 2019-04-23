Üvey annesinin bıçakladığı genç hastaneye kaldırıldı

MALATYA'da, üvey annesi G.I.'nın bıçakladığı M.S.A. (23), hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey annesi G.I. ile aynı evde oturan M.S.A.arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu G.I. yanindaki bıçakla M.S.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan yaralı genç, komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey anne G.I. polis tarafından gözaltına alındı.