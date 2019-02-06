Utku'ya polislerden sürpriz doğum günü

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizmli 13 yaşındaki Utku için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Babasının aracını durduran polis ekipleri tarafından kulübeye getirilen Utku, kendisi için hazırlanmış doğum günü pastasını görünce duygulandı.Bursa'da yaşayan Serkan Günay, İl Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta atarak oğlu Utku'nun otizm sendromuna sahip olduğunu, polisleri çok sevdiğini belirterek, oğlunun doğum gününün polislerle birlikte kutlamasını istediğini belirtti. Mesajın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İstanbul yolu üzerinde bulunan Engürücük Polis Noktasında hazırlıklara başladı. Polis noktasını süsleyen ekipler, Utku'nun babasının aracını durdurdu. Sürprizi belli etmeyen polis ekipleri araç içindekilerin kimlik sorgulamasını yaptıktan sonra Utku'nun ailesini polis noktasına davet etti. Kendisi için süslenmiş polis noktasına giren Utku, polis ağabey ve ablaları tarafından doğum günü pastası ile karşılandı. Pastayı gören Utku ve ailesi duygulanırken polisler Utku'yu alkışladı.Polis ağabey ve ablaları ile mumları üfleyen Utku, pastasını da onların elinden yedi. Polislerle bir süre konuşan Utku, daha sonra ekip aracına binerek tur attı.Çocukları için düzenlenen sürpriz doğum günü için ailesi mutlu olurken, emniyet yetkilileri 'Her çocuk mutlu olsun' projesi kapsamında çocukların gönlünü kazanmaya devam edeceklerini belirtti.