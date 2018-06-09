Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü (2)

DOKTORU DÖVEN SERBEST Antalya'nın Kemer ilçesinde Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi K.Ö'yü (49) kendisine usulsüz sağlık raporu vermediği için döverek sağ bacağını kırdığı öne sürülen H.D., jandarmadaki işlemlerinin...

Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü (2)

DOKTORU DÖVEN SERBEST
Antalya'nın Kemer ilçesinde Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi K.Ö'yü (49) kendisine usulsüz sağlık raporu vermediği için döverek sağ bacağını kırdığı öne sürülen H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.D. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'EN AZ 10 YIL CEZA ALMASI GEREKİR'
Olayın hukuki boyutunu takip eden Antalya Tabip Odası avukatı Münip Ermiş, kararın korkutucu olduğunu söyledi. Kamu hizmeti yapan bir hekimin hem de görev yaptığı kamu binasında sopayla bayıltılana kadar darp eden bir kişinin en az 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiğini belirten Münip Ermiş, "Polise karşı yapılan en ufak bir tartışmada şüpheli tutuklanıyor. Burada doktorun hizmet yaptığı birimde bacağı kırılıyor ancak saldırgan serbest kalıyor. Sopa kullandığı için yargı bunu silah olarak nitelendirir ve bu en az 10 yıl ceza alması istemiyle dava gerektirir. Bu karar doktora şiddeti teşvik eder durumdadır. Bundan sonra sağlık görevlilerinin can güvenliğinin olmadığını gösterir" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325