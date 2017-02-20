Usulsüz dinleme davasına devam edildi

İZMİR'de, 'Gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 40 polis hakkında açılan davaya devam edildi. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bu dava dosyasının, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 68 sanıklı davayla birleştirilmesi için bu mahkemeye gönderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Yasa dışı dinleme' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak 2015'te, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ile Elazığ eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 24 kişiden 10'u savcılıkça, 12'si sulh ceza hakimliğince serbest bırakılırken, 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Memduh Tosun ile eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın tutuklandı. Tosun ile Aydın, avukatların üst mahkemeye yaptıkları itiraz sonrası serbest bırakıldı, Okan ile Karakayalı hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.Cumhuriyet Savcısı Okan Bato'nun 26 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, müfettişlerce İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan denetimlerde, 2009 ile 2013 yıllarında gerçeğe aykırı belgeler düzenlenerek, başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararları ile çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmak üzere, üniversite rektörleri, akademisyenler, üst düzey emniyet mensupları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 92 kişinin dinlendiği yer aldı. İddianamede sanıkların, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak', 'Suç örgütü faaliyetleri kapsamında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği', 'İftira', 'Suç uydurmak', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarını işledikleri belirtildi.İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 29 Aralık 2016'daki duruşmada, bu dosya ile yine kendi mahkemelerinde görülen iki ayrı dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Böylece üç dosya tek davada birleştirildi, sanık sayısı da 40'a çıktı.9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan 6'sı, 1 mağdur ile tarafların avukatları katıldı. Mağdurlardan emekli emniyet müdürü Ömer A., örgüt tarafından 2011'de 'ihale mafyası' adı altında dinlendiğini iddia ederek, terfi etmeyi beklerken kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde müdür yardımcısıyken, emniyet içerisindeki bazı örgüt mensuplarının kendisine oyun oynadığını ileri süren Ömer A., "15 Temmuz'da görevde olsaydım, darbecilerin karşısında dağ gibi dururdum. Burada yargılanan örgüt mensupları yıllarca maaşını devletten alıp, talimatları okyanus ötesinden alan piyonlardır. Maddi ve manevi zararlarımın karşılanmasını istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, bu dosyanın, İzmir'deki 'Askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma soruşturması'nda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin sahte delil ürettiği iddialarına ilişkin 68 sanığın yargılandığı davayla birleştirilmesi için dosyanın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.FOTOĞRAF