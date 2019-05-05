Usulsüz balık avlayanlara 11 bin liralık ceza

MALATYA, () - MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balık avlayan 7 kişiye, av yasağı nedeniyle toplam 11 bin 445 liralık para cezası uygulandı.
Arguvan'da bulunan Karakaya Baraj gölünde serpme ağ, yaba ve dirgenle gölet kenarında usulsüz olarak sazan avlayan 7 kişi, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Av yasağı nedeniyle 7 kişiye, toplam 11 bin 445 liralık para cezası uygulanırken, avlanan balıklara el koyuldu.
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MALATYA, () - MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balık avlayan 7 kişiye, av yasağı nedeniyle toplam 11 bin 445 liralık para cezası uygulandı.