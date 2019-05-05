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Usulsüz balık avlayanlara 11 bin liralık ceza

MALATYA, () - MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balık avlayan 7 kişiye, av yasağı nedeniyle toplam 11 bin 445 liralık para cezası uygulandı. Arguvan'da bulunan Karakaya Baraj gölünde serpme ağ, yaba ve dirgenle gölet kenarında...

Usulsüz balık avlayanlara 11 bin liralık ceza

MALATYA, () - MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balık avlayan 7 kişiye, av yasağı nedeniyle toplam 11 bin 445 liralık para cezası uygulandı.
Arguvan'da bulunan Karakaya Baraj gölünde serpme ağ, yaba ve dirgenle gölet kenarında usulsüz olarak sazan avlayan 7 kişi, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Av yasağı nedeniyle 7 kişiye, toplam 11 bin 445 liralık para cezası uygulanırken, avlanan balıklara el koyuldu.

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