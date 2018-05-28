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Üst geçitten düşen kamyonetin sürücüsü öldü

ADAPAZARI'nda üst geçitte bariyerleri yıkıp yola düşen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bulut (45) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 03.00 sıralarında, Adapazarı-Kaynarca yolu Karaman mevkiinde meydana geldi. Besicilik yaptığı öğrenilen Mehmet...

Üst geçitten düşen kamyonetin sürücüsü öldü
ADAPAZARI'nda üst geçitte bariyerleri yıkıp yola düşen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bulut (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Adapazarı-Kaynarca yolu Karaman mevkiinde meydana geldi. Besicilik yaptığı öğrenilen Mehmet Bulut yönetimindeki 75 AT 454 plakalı kamyonet, üst geçitte sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri yıkıp yola düştü. Ağır yaralanan Mehmet Bulut, 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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