Üst geçit ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, kontrolden çıkıp üst geçidin beton ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Şişman (30), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçede Karadeniz Sahil Yolu, Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Şişman yönetimindeki 28 YB 036 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Ercan Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



