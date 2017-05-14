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Üst geçidi kullanmadı canından oldu

Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yaya üst geçidini kullanmayarak altından yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki İsmail Hakkı Eltümür, otobüsün çarpması sonucu öldü. Kaza, saat 02.00 sıralarında...

Üst geçidi kullanmadı canından oldu

Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yaya üst geçidini kullanmayarak altından yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki İsmail Hakkı Eltümür, otobüsün çarpması sonucu öldü.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nden Keşan yönüne giden ve içerisinde 2 şoför ile 1 turist rehberi bulunan Bulgaristan vatandaşı 41 yaşındaki Nikolay Neyçef yönetimindeki CB 6966 BK plakalı tur otobüsü, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yaya üst geçidini kullanmayarak altından yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Hakkı Eltümür'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Eltümür'ün olay yerinde öldüğünü belirledi. Evsiz olduğu bildirilen İstanbul'un Üsküdar İlçesi nüfusuna kayıtlı İsmail Hakkı Eltümür'ün cesedi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Muğla'nın Didim İlçesi'ne turist bıraktıktan sonra Bulgaristan'a dönüşe geçtiği belirtilen otobüsün sürücüsü Nikolay Neyçef polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili  soruşturma sürüyor.
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