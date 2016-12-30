Üsküp'ten kız bulma vadiyle 44 bin lirasını aldığı arkadaşını öldürüp, cesedini parçaladı

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 42 yaşındaki Akif Tamtürk, geçen Mart ayından beri kayıp olan 34 yaşındaki Hüseyin Altı'yı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Tamtürk, eş bulma vaadiyle arkadaşı Altı'nın toplam 44 bin lirasını aldığını, bu yüzden çıkan tartışma sırasında bıçakla öldürüp cesedini parçalara ayırdığını söyledi.

Bursa'da inşaat işçisi Hüseyin Altı'dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen 26 Mart tarihinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na kayıp olan oğlunun bulunması için başvurdu. Bunun üzerine polis, Hüseyin Altı'yı aramaya başladı. Kendisine ulaşılamayan Altı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren polis, cinayet bürosundan personelin de bulunduğu özel bir ekip kurdu. Polis, Hüseyin Atlı'nın annesi ile yaşadığı merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi yakınlarında yolda yürürken güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

TELEFON KAYITLARI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Altı'nın 26 Mart tarihinde yaptığı telefon görüşmelerini inceleyen polis, en fazla konuştuğu temizlik işçisi olan arkadaşı Akif Tamtürk'ü dün gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Tamtürk, suçunu itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Akif Tamtürk, ifadesinde cinayeti şöyle anlattı:

"Hüseyin bekardı ve evlenmek istiyordu. Ben de kendisine, 'Sana yuva kurman için kız bulabilirim' dedim. Hatta, Üsküp'te güzel bir kızın olduğunu işi bağlamak için paraya ihtiyaç duyulacağını kendisine söyledim. Teklifimi kabul etti. Çeşitli tarihlerde bana, 500 lira ile 12 bin lira arasında toplam 44 bin lira para verdi. Ben de bu paraları içki ve eğlence yerlerine giderek harcadım. Kız bulunmayınca Hüseyin şüphelenmeye başladı. Olay günü eşim ve çocuklarımın olmadığı sırada evime geldi. Ben de kendisine kız bakmadığımı, verdiği paraları ise harcadığımı söyledim. Sinirlenip bana saldırdı. Aramızda arbede çıktı. Mutfaktan aldığım bıçağı önce sağ karın boşluğuna sapladım. Sonra da vücudunun diğer yerlerine. Öldüğünü anlayınca cesedini banyodaki küvete getirdim. Burada kafasını, kollarını ve bacaklarını vücudundan ayırdım. Beş parçaya böldüm. Bu parçaları ise marketten aldığım çöp poşetine koydum. Sonrada, pazar arabası ile mahallemin yakınındaki çöp konteynerine attım. Bazılarını ise yanıma alıp minibüse binerek boş araziye bıraktım. Olayda kullandığım bıçak ve onun elbiseleri de bu poşetlerin birindeydi."

Akif Tamtürk ifadesinde, işlediği cinayetten sonra çok üzüldüğünü de belirterek, "Teslim olmayı düşündüm. Yapamadım. Yakalanınca itiraf etmek zorunda kaldım" dedi.

Polis, şüpheli Akif Tamtürk'ün ifadesinde poşetler içinde attığını söylediği yerlerde yaptığı aramada Hüseyin Atlı'nın ceset parçalarına rastlayamadı. Sorgusunun ardından Akif Tamtürk, cinayet suçundan adliyeye sevk edildi.