Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın (1)

Cengiz ÇOBAN - isa ALMAÇAYIR / İstanbul, () - ÜSKÜDAR'da bir yolcu teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dumanların yükseldiği teknedeki yolcular, diğer tekneler ile tahliye edildi....

11 Mayıs 2019 Cumartesi 19:09