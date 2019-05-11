Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın (1)

Cengiz ÇOBAN - isa ALMAÇAYIR / İstanbul, () - ÜSKÜDAR'da bir yolcu teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dumanların yükseldiği teknedeki yolcular, diğer tekneler ile tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan tekneye müdahalesi sürüyor.
Cengiz ÇOBAN - isa ALMAÇAYIR / İstanbul, () - ÜSKÜDAR'da bir yolcu teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dumanların yükseldiği teknedeki yolcular, diğer tekneler ile tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan tekneye müdahalesi sürüyor.