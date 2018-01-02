Üsküdar'da 3 katlı ahşap bina yanıyor (1)

ÜSKÜDAR'da 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına...

02 Ocak 2018 Salı 10:41