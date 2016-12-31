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Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı

UŞAK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü...

Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı
UŞAK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 22 Aralık'ta, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, aynı üniversitede öğretim üyesi olan Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Rektör Çelik'in de aralarında yer aldığı toplam 4 kişi tutuklandı. 1 kişi savcılık tarafından, 4 şüpheli ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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