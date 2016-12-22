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Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik, FETÖ'den gözaltında

UŞAK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 8 akademisyen, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Uşak...

Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik, FETÖ'den gözaltında
UŞAK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 8 akademisyen, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler Uşak Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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