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Uşak'taki FETÖ davasında 18 sanık için yakalama kararı

UŞAK'taki, 14'ü tutuklu toplam 111 sanıklı FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan sanıklardan 18'i için yakalama kararı çıkarıldı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah...

Uşak'taki FETÖ davasında 18 sanık için yakalama kararı
UŞAK'taki, 14'ü tutuklu toplam 111 sanıklı FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan sanıklardan 18'i için yakalama kararı çıkarıldı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, iş adamı Hazim Sesli ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi eski Başkanı Ali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 111 sanıklı davada, tutuksuz yargılanan 18 kişinin daha tutuklanmasını talep etti. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine savcılık, Uşak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, 18 tutuksuz sanık için yakalama kararı verdi. Karar üzerine harekete geçen ekipler, bu sabah 18 sanığın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda tutuksuz yargılanan 6 sanık yakalandı, 12'sinin aranması devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 sanık, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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