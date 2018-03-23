Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Uşak'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

UŞAK'ta, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.  Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.B....

Uşak'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı
UŞAK'ta, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.B. (29) ve S.P.'nin (21)  sosyal medya hesaplarından PKK/KCK, PYD/YPG silahlı terör örgütlerinin ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın propagandasını yaptığını tespit etti. Terör örgütlerinin eylemlerini övücü resim ve video paylaşımlarını yaptığını belirlenen S.B. ve S.P. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. ve S.P. 'Terör örgütü propagandasını yapmak' suçundan tutuklandı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314