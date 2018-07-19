Uşak'ta sahte para operasyonu: 6 gözaltı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren organize suç örgütü üyelerini yakalamak için dün operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise gözaltına alınanlardan birinin adına düzenlenmiş sahte MİT kimlik kartı, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplam 5 bin 800 lira sahte para, Roma dönemine ait 32 süs eşyası, 1 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI