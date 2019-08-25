Uşak'ta orman yangını (1)

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Banaz'a bağlı Hasanköy yakınlarındaki Gebelidere mevkisinde bulunan ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine söndürme ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopterle karadan ise Uşak Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler ve çevre ilçelerdeki belediyelerden sevk edilen itfaiye ekipleriyle müdahaleye başlandı.