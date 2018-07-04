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Uşak'ta kripto FETÖ operasyonu

UŞAK'taki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik 6 ayrı ilde düzenlenen operasyonda, 2'si helikopter pilotu...

Uşak'ta kripto FETÖ operasyonu
UŞAK'taki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik 6 ayrı ilde düzenlenen operasyonda, 2'si helikopter pilotu 5 muvazzaf asker, 1 öğretim üyesi ve 1 haber sitesi sahibi olmak üzere 7 kişi gözaltına aldı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün ardışık arama yöntemlerini kullanarak ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla görüştükleri iddia edilen 7 kişi hakkında gözaltına kararı verdi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak merkezli olarak Ankara, İstanbul, Isparta, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 2'si helikopter pilotu olmak üzere 5 muvazzaf asker, Uşak Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ve geçici görevle Antalya'nın Serik ilçe belediyesinde danışman olarak görev yapan A.G.B. ve yerel internet haber sitesinin sahibi K.Ş. olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Diğer illerde gözaltına alınan askerler Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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