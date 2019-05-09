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Uşak'ta kayıp kadın vurularak öldürülmüş halde bulundu (2)

ÖLDÜRÜLÜLÜP KOYUNLARI ÇALINDI Uşak’ta dün öğlen saatlerinde koyunlarını atlatmaya götürdükten sonra haber alınamayan ve bu sabah yapılan aramada ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Gülşen Gündüz’ün, tüfekle vurulduğu ortaya çıktı....

Uşak'ta kayıp kadın vurularak öldürülmüş halde bulundu (2)

ÖLDÜRÜLÜLÜP KOYUNLARI ÇALINDI
Uşak’ta dün öğlen saatlerinde koyunlarını atlatmaya götürdükten sonra haber alınamayan ve bu sabah yapılan aramada ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Gülşen Gündüz’ün, tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Gülşen Gündüz’ün cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede, vücudundan 3 saçma çıktı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün otlattığı ve kayıp olan 42 koyunu araştırdı. Ekipler, Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar köyünde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Köye gelen ekipler Z.D.'nin ahırında, Gündüz'e ait olan düşünülen 42 koyunu buldu. Z.D. ise gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI
Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.D., koyunları dün gece Y.K. isimli kişiden satın aldığını söyledi. Z.D.'nin ifadeleri doğrultusunda jandarma koyunları sattığı öne sürülen Y.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Y.K., cep telefonu ile yapılan teknik takip sonucu Afyonkarahisar’da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Uşak’a getirilen Y.K.’nın iki erkek kardeşi ise Uşak’ta jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına Z.D., Y.K. ve iki erkek kardeşinin sorgusu Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.  

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()

FOTOĞRAFLI


 

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