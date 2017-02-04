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Uşak'ta huzur operasyonu

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, polisin düzenlediği huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenip gözaltına alınan 81 kişiden 37'si tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Uyuşturucu ile...

Uşak'ta huzur operasyonu

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, polisin düzenlediği huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenip gözaltına alınan 81 kişiden 37'si tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Uyuşturucu ile Mücadele ve Trafik Tescil ve Denetleme şubelerinin katılımıyla 'Huzur 64' adıyla huzur operasyonu düzenledi. Uşak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 21 bin 890 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 81 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 1 bıçak, 30 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde ise, eksikleri bulunan 22 işletmeye idari işlem uygulandı. Trafik ekiplerinin 2 bin 805 araçta yaptığı kontrolde de 106 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 24 araç trafikten men edildi.
Şüphelilerden 37'si işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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