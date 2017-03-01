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Uşak'ta fuhuş operasyonu

UŞAK'ın Banaz İlçesi'nde fuhuş operasyonuna gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta fuhuş operasyonu

 UŞAK'ın Banaz İlçesi'nde fuhuş operasyonuna gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece saatlerinde R.A. isimli kişinin evinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis, Gürcistan uyruklu İ.E., N.C. ve L.D. isimli kadın ile para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen R.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, kadınlara ait iki çantada 2 bin 553 TL, ve 4 ABD doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Gürcistan uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi. 

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