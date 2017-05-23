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Uşak'ta FETÖ operasyonuna 12 gözaltı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü...

Uşak'ta FETÖ operasyonuna 12 gözaltı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmen ve işçilere yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. 'ByLock' kullanıcısı oldukları öğrenilen 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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