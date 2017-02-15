Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 15 öğretmen adliyede

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandığı belirlenen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen 11'i kadın 15 öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 9 Şubat'ta, operasyon yaptı. Uşak merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'ByLock' sistemini kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından 15 öğretmen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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