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Uşak'ta FETÖ'den 6 tutuklama

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi...

Uşak'ta FETÖ'den 6 tutuklama

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Şubat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon yapıldı. 10'u akademisyen, 1'i mühendis, 1'i iç denetçi ve 1'i tekniker olmak üzere 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı. Biri kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen toplam 13 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandıkları belirlendiği ifade edildi.

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