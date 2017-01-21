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Uşak'ta FETÖ'den 19 tutuklama

UŞAK merkezli 18 ilde geçen 12 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin mahrem yapısı ve ideolojik kanadını temsil eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 19'u, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı ise...

Uşak'ta FETÖ'den 19 tutuklama
UŞAK merkezli 18 ilde geçen 12 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin mahrem yapısı ve ideolojik kanadını temsil eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 19'u, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'ye yönelik geçen yıl 21 Ekim'de örgütün ideolojik kanadı olarak adlandırılan, mahrem yapısına yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 1'inci dalga operasyonda, gözaltına alınan 45 şüpheliden 32'si tutuklandı. 1'inci dalga operasyonda itirafçıların ifadelerinden yola çıkan polis, geçen 12 Ocak'ta örgütün mahrem yapısına yönelik 18 ilde eş zamanlı 2'inci dalga operasyon düzenledi.
Bu operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, örgütten ayrılmak isteyen öğrencilere, 'şefkat tokadı' adı altında psikolojik ve dini baskı uyguladıkları belirlendi.
Gizliliği sağlamak amacıyla kod isim kullanan, büyük ağabeylerin talimatları ve uygun görmesiyle birlikteliği ve bağlılığı artırmak amacıyla örgüt içi evlilik yaptıkları tespit edilen örgüt mensuplarının tamamına yakınının, kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi. Ayrıca emniyet, adliye ve askeriye, emniyet ve adliye gibi kamu kurumlarında örgütün talimatları doğrultusunda görev yaptıkları, gizliliğe azami özen gösterdikleri, kamu kurumlarındaki diğer kamu personelini örgüte kazandırma faaliyeti içinde oldukları tespit edildi.

 

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