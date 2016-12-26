Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...
Dolar yılın son haftasına 3.5107 lira ile başladı
Dolar yılın son haftasına 3.5107...

Uşak'ta çifte huzur operasyonu

UŞAK'ta, düzenlenen iki ayrı huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlenip gözaltına alınan 156 kişiden 80'i tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Uyuşturucu ile Mücadele...

Uşak'ta çifte huzur operasyonu
UŞAK'ta, düzenlenen iki ayrı huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlenip gözaltına alınan 156 kişiden 80'i tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Uyuşturucu ile Mücadele ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubeleri'nin katılımıyla iki ayrı huzur operasyonu düzenlendi. Uşak ve ilçelerinde 'Huzur 64' adı altında düzenlenen operasyonlarda 39 bin 236 kişinin kimlik sorgulamaları yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 156 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 80'i tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Durdurulan araç ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 15 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 11 bıçak, 51 gram esrar, 13 gram bonzai ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde ise, eksikleri bulunan 15 işletmeye idari işlem uygulandı. Trafik ekiplerinin 4 bin 785 araçta yaptığı kontrolde de 194 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 55 araç trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55