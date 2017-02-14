Uşak'ta 3 ayrı kaçak kazı operasyona 8 gözaltı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta jandarma ekipleri, merkeze bağlı Selvioğlu Köyü ve Ulubey İlçesi'ne bağlı Aksaz ve İnay köylerinde kaçak kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, merkeze bağlı Selvioğlu Köyü ile Ulubey İlçesi'ne bağlı Aksaz ve İnay köylerinde birinci derece sit alanlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Köylere operasyon düzenleyen jandarma H.M., O.Ö. , İ.U., N.C., S.K., C.E., M.K. ve C.D. isimli 8 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Bu kişilerle birlikte dedektör, jeneratör, matkap, kürek ve kazmalar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI