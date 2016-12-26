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Uşak'ta 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi

UŞAK'ta polisin bir yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada, 2 valiz içinde 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi...

Uşak'ta 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi
UŞAK'ta polisin bir yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada, 2 valiz içinde 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Ankara-Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda yol denetimi yaptı. Uyuşturucu arama köpeği 'Tora'nın da katıldığı denetimde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında bulunan 2 valizde streç filme sarılı halde 26 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis 31 yaşındaki S.Ü. ve 30 yaşındaki M.Ü.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği" belirtildi.

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