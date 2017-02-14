Uşak'ta 23.5 kilogram esrar ele geçirildi

UŞAK'ta polis bir otomobilde yaptığı aramada, yakıt deposu ve yedek lastiğe gizlenmiş halde 34 parça halinde 23.5 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda yol denetimi yaptı. Uyuşturucu arama köpeği 'Tora'nın da katıldığı denetimde durdurulan bir otomobilin yakıt deposu ve yedek lastiğin içine yerleştirilmiş 34 parça sarılı halde 23.5 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis F.P. (25), D.P. (27), İ.B. (30) ve N.T.'yi (21) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.P., D.P. ve İ.B. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği" belirtildi.

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