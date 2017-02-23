Uşak merkezli FETÖ operasyonuna 39 gözaltı

UŞAK merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün dershane ve özel okullarında görev yapan 52 öğretmenin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Uşak merkezli 20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 15'i Uşak'tan 24'ü diğer illerden olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 39 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 13 kişinin arandığı belirtildi.