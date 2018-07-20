Uşak merkezli 2 ilde FETÖ'den 5 tutuklama

UŞAK ve İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 'örgütün ardışık arama yöntemlerini' kullanarak ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla görüştükleri iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.