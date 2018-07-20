Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Uşak merkezli 2 ilde FETÖ'den 5 tutuklama

UŞAK ve İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 'örgütün...

Uşak merkezli 2 ilde FETÖ'den 5 tutuklama
UŞAK ve İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 'örgütün ardışık arama yöntemlerini' kullanarak ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla görüştükleri iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328