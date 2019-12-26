Urla eski Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraza ret
Tolga TAHÇI/İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un avukatının...
Tolga TAHÇI/İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un avukatının tutukluluğa itirazı reddedildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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