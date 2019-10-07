Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (4)

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TUTUKLANDI Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan N.K., polis tarafından evinden alınarak adliyeye götürüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli N.K.'nın...
GÜVENLİK 07.10.2019, 20:37
TUTUKLANDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan N.K., polis tarafından evinden alınarak adliyeye götürüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli N.K.'nın çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.
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