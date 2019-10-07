Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (2)
ÜRDÜNLÜ AİLE TAKİPÇİSİ OLACAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine açıklama yapan Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, konunun takipçisi olacaklarını ve Nadir K.'nin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini...
ÜRDÜNLÜ AİLE TAKİPÇİSİ OLACAK
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine açıklama yapan Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, konunun takipçisi olacaklarını ve Nadir K.'nin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Avukat Hibe Gökalp açıklamasında şöyle dedi:
"Mersin’de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa, 15 yaşındaki ablasına ve olaydan sonra babasına uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Olayın yaşandığı andan itibaren hadisenin takipçisi olup, hukuk danışmanlığını yaptığım Ürdünlü aile ile birlikte gerekli suç duyurusunu yaptık. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının ‘kasten yaralama’ suçundan ev hapsi ile cezalandırıldığı bildirildi. Fakat bu karar ne bizi ne de kamuoyunu tatmin etti. Yaşanan bu üzücü ve incitici olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve zanlının en ağır cezayı alması adına gerekli hukuk mücadelemizi vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
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