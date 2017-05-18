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Ünye'de yerel gazeteciye saldıranlar güvenlik kamerasında

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,() - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde yayın yapan yerel gazete ve internet sitesi sahibi 41 yaşında Cihan Çakıroğlu'nu döven iki şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis, saldırganları  arıyor. Bedensel...

Ünye'de yerel gazeteciye saldıranlar güvenlik kamerasında

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,() - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde yayın yapan yerel gazete ve internet sitesi sahibi 41 yaşında Cihan Çakıroğlu'nu döven iki şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis, saldırganları  arıyor.
Bedensel engelli Cihan Çakıroğlu, geçen mart ayında gazetedeki işlerini tamamladıktan sonra evine giderken yüzleri maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbeleriyle Çakıroğlu'nu yaralayan saldırganlar kaçtı. Ambulansla Ünye Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülen Cihan Çakıroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis soruşturma başlatırken saldırganların bindiği araç belirlendi. Hafriyat işleri yapan aracın sahibi Y.O. gözaltına alındı ve sorgusunun ardından saldırganları ve gazeteci Çakıroğlu'nu tanımadığını söyledi. Y.O. serbest bırakılırken polis, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların görüntülerini elde etti.
Gazeteci Cihan Çakıroğlu'na saldıran 2 kişinin kimliklerinin saptanması için ve yakalanması için polis çalışmaları sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

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