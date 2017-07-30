Ünye'de denize giren 6 arkadaştan 2'si boğuldu

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'un Ünye İlçesi'nde denize giren 6 kişiden 2'si boğularak hayatını kaybetti. 4 kişi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde Siraç Han Elçi, Tayfun Kement, Ahmet Arslan, Mustafa Kılıçarslan, Mehmet Karagöz ve Kerem Ateş isimli 6 arkadaş, denize girmek üzerez Çınarsuyu mevkine geldi. Karadeniz'in azgın dalgaları arasında suda batıp çıkmaya başlayan Mustafa Kılıçarslan, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları da Kılıçarslan'ı kurtarmak için suya girdi. Ancak, onlar da boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar suya girerek 6 arkadaşı kıyıya çıkarıp sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişiden Mustafa Kılıçarslan ve Tayfun Kement hayatını kaybetti. 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI