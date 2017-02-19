Ünlü köfteci, yaralarını 24 saat geçmeden sardı (2)

TİCARİ ARAÇ KÖFTECİYE BÖYLE DALDI

Bursa’da, 'cinayet' suçundan aranan 30 yaşındaki Okan Aksu’nun gasp ettiği hafif ticari araçla daldığı ve 11 kişinin yaralandığı kentin ünlü köfte restoranındaki kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saat 22.55’te İstanbul Caddesi'ndeki restoranda müşteriler masalarda otururken, hafif ticari aracın hızla restorana girmesi yer alıyor. Savaş alanına dönen restoranda müşteriler ve servis yapan garsonlar kaçışırken, masaları deviren araç hızla kolona çarpıyor. Personel ile birlikte 120 kişinin bulunduğu bildirilen restoranda, aracın kolona çarpması sayesinde facia atlatılıyor.

Mehmet BULDU/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()



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