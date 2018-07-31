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Üniversiteyi kazandığı gün, iş kazasında öldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kanala beton boru döşeme işinde çalışan Mehmet Sıddık Baybarz (18), 200 kilo ağırlığındaki beton baca künkünün başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Baybarz'ın, bugün iş arkadaşlarına üniversiteyi...

Üniversiteyi kazandığı gün, iş kazasında öldü
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kanala beton boru döşeme işinde çalışan Mehmet Sıddık Baybarz (18), 200 kilo ağırlığındaki beton baca künkünün başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Baybarz'ın, bugün iş arkadaşlarına üniversiteyi kazandığını söylediği öğrenildi.
Olay, saat 15.45 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak’ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin altyapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açıp beton boru döşeme çalışmaları yaparken, iş makinesi kepçesine zincirle 2 beton baca künkü bağlanıp havaya kaldırıldı. Bu sırada zincirden kurtulan 200 kilo ağırlığındaki bir künk, Mehmet Sıddık Baybarz isimli müteahhit firma çalışanının başına çarptı. Başında baret bulunan Baybarz, aldığı darbeyle kanlar içerinde yere yığıldı. Mehmet Sıddık Baybarz'ı gören mesai arkadaşları 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Baybarz'ı ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mehmet Sıddık Baybarz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis, kepçe operatörü M.S.'yi gözaltına aldı. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Baybarz'ın üniversite sınavını kazandığı ve bunu mesai arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

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