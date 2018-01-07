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Üniversitelinin ölüm nedeni; Ecstasy

ANTALYA'da, kaldığı evde fenalaşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Emre Özdemir'in (21) uyuşturucu madde sonucu öldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili sınıf arkadaşı Durmuş E. ile uyuşturucu maddeyi temin eden Kubilay A. gözaltına...

Üniversitelinin ölüm nedeni; Ecstasy
ANTALYA'da, kaldığı evde fenalaşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Emre Özdemir'in (21) uyuşturucu madde sonucu öldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili sınıf arkadaşı Durmuş E. ile uyuşturucu maddeyi temin eden Kubilay A. gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3145 Sokak'ta oturan AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Emre Özdemir, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında arkadaşlarıyla kaldığı evde fenalaştı. Özdemir'in hareketsiz yattığını gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Emre Özdemir, ambulansla AÜ Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Özdemir, kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
ÖLÜM NEDENİ ECSTASY
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emre Özdemir'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, Emre Özdemir'in Ecstasy hap sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.  Özdemir'in sınıf arkadaşı Durmuş E. ile uyuşturucu maddeyi temin eden Kubilay A. polis tarafından gözaltına alındı. Kubilay A.'nın evinde yapılan aramada, 5 Ecstasy hap bulundu. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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