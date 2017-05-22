Üniversiteliler kavga etti: 6 yaralı, 17 gözaltı

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde üniversiteli iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralanırken, 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Önceden kavgalı oldukları öğrenilen karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Birbirine taş, sopa ve bıçakla saldıran iki gruptan, 6 öğrenci yaralandı. Çevredekiler ve esnaf ile polis kavgaya müdahale ederek öğrencileri ayırdı. Yaralı öğrenciler ambulansla, Çivril Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi. Başından yaralanan ve tedavisi süren 1 öğrenci dışında diğerleri taburcu edildi. Polis, iki guruptan, aralarında tedavi olanların da bulunduğu 17 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.