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Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu (3)

"AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM" Geçen cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U., Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bulundu. Dün akşam saatlerinde...

Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu (3)

"AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"
Geçen cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U., Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bulundu. Dün akşam saatlerinde İskele Polis Merkezi tarafından Tuğba Nur U.'nun ilçe merkezi Saray Mahallesi'ndeki bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Otele giden polis ekibi, Tuğba Nur U.'yu ifadesi için polis merkezine götürdü. Buradaki ifadesinde reşit olduğunu belirten U., aralarındaki sorun nedeniyle ailesiyle görüşmek istemediğini kaydetti. Tuğba Nur U., ifadesinin ardından nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tuğba Nur U.'nun serbest bırakılmasının ardından cep telefonunu kapattığı belirtildi.
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

 

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