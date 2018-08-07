Üniversiteli Soner, yıldırım düşmesi sonucu öldü

UŞAK'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı köyünde, ailesinin keçi sürüsünü otlatırken, üzerine yıldırım düşen üniversite öğrencisi Soner Yıldırım (18), yaşamını yitirdi.Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Eşme ilçesine bağlı Alahabalı köyü kırsalında meydana geldi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Soner Yıldırım, yaz tatili için geldiği köyde, dün sabah ailesine ait keçileri otlatmaya götürdü. Yıldırım'ın akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, çevreyi aramaya çıktı. Yıldırım, köyün merasında hareketsiz yatarken, bulununca sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Meraya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcı ile jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.Soner Yıldırım'ın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası bugün ikindi vakti Alahabalı köyünde kılınacak namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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