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Üniversiteli sevgilisi intihar edince ölmek istedi

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Nadir Aytış'ın ipe asılı cesedini bulan sevgilisi 23 yaşındaki Derya O., ölümden kendini sorumlu tutarak jiletle bileklerini ve boğazını keserek intihara kalkıştı. Fakıuşağı...

Üniversiteli sevgilisi intihar edince ölmek istedi

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Nadir Aytış'ın ipe asılı cesedini bulan sevgilisi 23 yaşındaki Derya O., ölümden kendini sorumlu tutarak jiletle bileklerini ve boğazını keserek intihara kalkıştı.
Fakıuşağı Mahallesi'nde oturan Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nadir Aytış'tan haber alamayan sevgilisi Derya O., dün akşam evine geldi. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren Derya O., Nadir Aytış'ın kapı arkasında asılı cansız bedeni ile karşılaştı. Çığlık atıp şoka giren genç kız, jiletle bileklerini ve boynunu kesti. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralı bulunan Derya O., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aytış'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yine dün akşam aynı mahallede bir apartmanın 3'üncü katında oturan 19 yaşındaki Tuğçe Şenal, balkondan kendini attı. Genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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