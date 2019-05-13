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Üniversiteli Sevgi, yolun karşısına geçemedi

AKSARAY'da otobüsten inip, kaldığı kız yurduna gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Sevgi Önder (22), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza, saat 00.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 6'ncı...

Üniversiteli Sevgi, yolun karşısına geçemedi
AKSARAY'da otobüsten inip, kaldığı kız yurduna gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Sevgi Önder (22), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den ailesinin yanından dönen Sevgi Önder, otobüsün mola verdiği tesiste indi. Ardından kaldığı yurda gitmek için valiziyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen üniversiteli kıza, Mustafa Karakuş (43) yönetimindeki 68 BE 909 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Sevgi Önder, kaza yerinde yaşamını yitirdi.  Sevgi Önder'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almayan Karakuş ise gözaltına alındı.

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