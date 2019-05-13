Üniversiteli Sevgi, yolun karşısına geçemedi (2)

ÜNİVERSİTEDE TÖREN

Aksaray'da, otobüsten inip, kaldığı kız yurduna gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Aksaray Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sevgi Önder için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin önünde tören düzenlendi.

Törene Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, Sevgi'nin babası Feridun ve annesi Emine Önder ile arkadaşları ve fakültenin akademik personeli katıldı. İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Murat Akkuş'un kıldırdığı namazın ardından Sevgi Önder'in cenazesi, dualar ve gözyaşları ile toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.



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