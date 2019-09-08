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Üniversiteli Miraç , parkta ölü bulundu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, üniversite öğrencisi Miraç Yıl (18), bir sitenin içindeki parka ölü bulundu. Polis, başının arkasında darbe bulunan Yıl'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık...
GÜVENLİK 08.09.2019, 17:33
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, üniversite öğrencisi Miraç Yıl (18), bir sitenin içindeki parka ölü bulundu. Polis, başının arkasında darbe bulunan Yıl'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu bu yıl kazanan Miraç Yıl, saat 01.30 sıralarında, Ege Mahallesi'ndeki sitenin parkında başı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Polis tarafından hastaneye kaldırılmak istenen gencin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane morgunda savcının yaptığı incelemenin ardından Yıl'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Yıl'ın yakınları tarafından alınan cenazesi memleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'ne götürülüp, bugün öğlen saatlerinde toprağa verildi.
Soruşturma başlatan polis, Miraç Yıl'ın olay günü parkta buluşup, bir süre birlikte vakit gecirdiği 4 arkadaşının ifadelerine başvurdu. Yıl'ın düşme sonucu mu yoksa başına vurulması nedeniyle mi öldüğü araştırılıyor.
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu bu yıl kazanan Miraç Yıl, saat 01.30 sıralarında, Ege Mahallesi'ndeki sitenin parkında başı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Polis tarafından hastaneye kaldırılmak istenen gencin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane morgunda savcının yaptığı incelemenin ardından Yıl'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Yıl'ın yakınları tarafından alınan cenazesi memleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'ne götürülüp, bugün öğlen saatlerinde toprağa verildi.
Soruşturma başlatan polis, Miraç Yıl'ın olay günü parkta buluşup, bir süre birlikte vakit gecirdiği 4 arkadaşının ifadelerine başvurdu. Yıl'ın düşme sonucu mu yoksa başına vurulması nedeniyle mi öldüğü araştırılıyor.
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