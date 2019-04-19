Üniversiteli Melike'nin öldüğü kazada, midibüs sürücüsüne 3 yıl 4 ay hapis

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencisi Melike Aygün'ün (19) öldüğü, 28 kişinin yaralandığı kazada, asli kusurlu bulunan midibüs şoförü Sadi Bayram'a (55), tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kaza, 4 Şubat 2018'de Zonguldak- Ankara karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ereğli'den Karabük'e giden Sadi Bayram yönetimindeki 67 AS 262 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Alaplı ilçesinde ailesinin yanında geçirdiği tatilinin ardından okuluna dönen, Karabük Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Melike Aygün yaşamını yitirdi, aynı bölümde okuyan kız kardeşi Mine Aygün'ün de aralarında bulunduğu 28 kişi yaralandı. Midibüs şoförü Sadi Bayram hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Sadi Bayram, avukatı ve yaralanan yolcuların avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaanın ardından konuşan sanık avukatı, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle aracın devrildiğini söyleyerek, müvekkilinin beraatini talep etti. Karar öncesi son sözü sorulan Sadi Bayram ise "Kazadan dolayı çok üzgünüm. Yolun kaygan olması nedeniyle kaza meydana geldi. Ölene Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Sadi Bayram'ın 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



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