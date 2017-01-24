Üniversiteli Melek ve arkadaşı sobadan zehirlenip öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Aksu İlçesi'nde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Melek Demirkazık ile kendisini ziyarete gelen arkadaşı 23 yaşındaki Halit Dalkıran, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Melek Demirkazık, dün akşam kaldığı evde kendisini ziyarete gelen arkadaşı Halit Dalkıran ile sobayı yakıp uyudu. Bir süre sonra aynı üniversitede okuyan arkadaşı eve gelerek kapı zilini çaldı. Melek Demirkazık'ın kapıyı açmaması üzerine şüphelenen arkadaşı polise haber verdi.

Eve gelen polis kapıyı açarak içeri girdi. Evde Melek Demirkazık ve Halit Dalkıran'ın cansız bedeniyle karşılaşan polis, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlileri Demirkazık ve Dalkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesi sonrası sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen Demirkazık ve Dalkıran'ın cenazesi, otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.

SDÜ'DEN TAZİYE MESAJI

SDÜ Rektörlüğü de konuyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda, şöyle denildi:

"SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Melek Demirkazık, soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. SDÜ ailesi olarak aramızdan erken ayrılışının derin üzüntüsünü duyduğumuz merhumeye, Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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