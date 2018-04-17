ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı ittifak açıklaması
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

Üniversiteli klarnetçi, kazada öldü

KASTAMONU’da kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Kastamonu Karayolu Kıyık köyü mevkiinde meydana...

Üniversiteli klarnetçi, kazada öldü
KASTAMONU’da kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Kastamonu Karayolu Kıyık köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Akıncı’nın kullandığı 78 SE 334 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal Taboğlu'nun kullandığı 37 BJ 422 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası, otomobil içerisinde bulunan Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa  olay yerine hayatını kaybederken, sürücü Onur Akıncı ile birlikte Resul Can Çamlı, Kadirhan Çakır ve Mertcan Orhan yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 4 kişi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Kemal Taboğlu jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaşamını yitiren, Bahtiyar Ahmet Kısa'nın düğünlerde ve etkinliklerde klarnet çaldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314