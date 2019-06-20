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Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm

KONYA'da yevmiyeyle gündelik işlerde çalışan Nuri D. (26), takip ettiği 2 üniversite öğrencisine cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde 'Şeytana uydum' diyen Nuri D., ''Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı...

Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm
KONYA'da yevmiyeyle gündelik işlerde çalışan Nuri D. (26), takip ettiği 2 üniversite öğrencisine cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde 'Şeytana uydum' diyen Nuri D., ''Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm" diye konuştu.
Olay, 14 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri E.A. (20) ve Z.E.(20) birlikte yürürken peşlerine kimliği belirsiz bir kişi takıldı. Kısa süreli 2 arkadaşı takip eden şüpheli, daha sonra pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını gösterdi. 2 üniversiteli de polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. İki arkadaş polise verdikleri ifadelerinde, "Olay öncesi şüphelinin yanından geçtik. Bir süre yürüdükten sonra şahsın bizi takip ettiğini fark ettik. Şahıs bizi geçerek, karşı kaldırıma çıktı. Trafo gibi bir yerin arkasından önümüze çıkarak, bize cinsel organını gösterdi. Biz yardım için bağırınca, o kaçtı" dediler.
Şikayet üzerine araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. 
Yapılan incelemede şüphelinin daha önceden hakkında 'cinsel taciz' suçlaması ile 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kaydı bulunan Nuri D. olduğu belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinden Nuri D.'nin cinsel organını gösterdiği anlar da tespit edildi.
Polis. Nuri D.'yi dün Eski Garaj bölgesindeki bir çay ocağında, olay günü giydiği kıyafetler ile yakaladı. Gözaltına alınan Nuri D., 2 genç kız tarafından teşhis edildi.  
'ŞEYTANA UYDUM'
Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden Nuri D., "Olmaması gereken bir şeydi. Şeytana uydum. Yapmamam gereken bir hareketti. Yaptığım hareketi doğru bulmuyorum. Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm. Yaptığım hareketi kabul etmiyorum "dedi. Nuri D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

​FOTOĞRAFLI

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